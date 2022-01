75ste verjaardag basketbalassociatie in stilte voorbij

03/01/2022 08:03 – Stan Herewood

Conrad Issa, voorzitter van de Surinaamse Basketbalassociatie. Foto: Terence Oosterwolde

PARAMARIBO – Het 75-jarig bestaan van de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA) is op 1 januari in stilte voorbijgegaan, “omdat nieuwjaarsdag geen geschikte dag is voor een herdenking”, houdt voorzitter Conrad Issa de Ware Tijd voor. Het alternatief was om op 21 januari een receptie te houden, maar dit voornemen is uitgesteld, omdat er nauwelijks voordrachten zijn binnengekomen voor een huldiging van personen en verenigingen.

Een commissie onder leiding van Reginald Tjon-A-Kon die de huldigingen voorbereidt zag zich geplaatst voor de situatie dat de uiterste datum van indiening, 28 december, nauwelijks informatie heeft opgeleverd. Van de negen lidverenigingen heeft niet eens de helft gereageerd. De nieuwe deadline is vrijdag zegt SBA-directeur Gilbert Soesman.

De opdracht aan de commissie is dat voorgedragen personen – bestuursleden, coaches en officials – zich twintig tot 25 jaar onbaatzuchtig moeten hebben ingezet voor de basketbalsport. Onder meer gaan de gedachten uit naar topbasketballers die zich op en buiten het veld verdienstelijk hebben gemaakt, jaren voor de nationale selectie hebben gespeeld of zich daarvoor dienstbaar hebben gemaakt. Ook verenigingen komen in aanmerking. Overleden personen kunnen postuum worden gehuldigd.

Geen statistieken

Soesman zegt tegen de Ware Tijd dat tot het verschuiven van de datum is besloten na overleg tussen de commissie en het bestuur om mensen die een voordracht willen doen gedurende deze feestperiode niet onder druk te zetten. Hij bevestigt dat prestaties van verenigingen en spelers in de loop der tijden niet zorgvuldig zijn vastgelegd. “Althans, de archieven, mogelijk verzameld door opeenvolgende besturen zijn niet te achterhalen. Er is geen centraal punt waar de gegevens zijn vastgelegd en bewaard. Je kunt ex-spelers vragen naar gegevens van het verleden maar dan stuit je op onvolledigheid.”

Veelal zijn die verhalen gebaseerd op ‘horen zeggen’ of ‘bij overlevering’. Opdracht aan de commissie is dat personen die een markante bijdrage hebben geleverd niet mogen worden ‘overgeslagen’. Issa: “De erkenning moet waardig zijn. Het moeten mensen zijn die buiten het speelveld ook integer zijn geweest. Ik geef toe dat onze archieven niet optimaal zijn. Je moet voorkomen om mensen die op de huldigingslijst horen er niet staan. Je loopt risico mensen die een bijdrage hebben geleverd over te slaan of te vergeten.”

De commissie zal volgens hem “extra scherp” moet letten op de beoordeling van personen die naar voren worden geschoven. “We willen een objectieve beoordeling en geen situatie waarbij mensen op de lijst worden gezet die niet door de strenge eisen komen.”

Eerdere huldigingen

Issa stuit daarnaast op de vraag wie al zijn gehuldigd en wanneer de laatste huldiging heeft plaatsgevonden. Deze informatie is nodig om een eindpunt van wat is geweest te hebben of een beginpunt voor de aanstaande huldiging. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af of de basketballers van 1960 de erkenning hebben gehad van zij die zich met een sterrenteam zouden moeten plaatsen voor de Olympische Spelen in Rome.

Over de periode ervoor en daarna is weinig bekend van mensen die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van de basketbalsport. “Als wij de moeilijkheden bij de lustrumviering van 75 jaar kunnen overbruggen zullen wij de leermomenten vastleggen en die als basis gebruiken om personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de associatie voor te dragen voor een presidenti?le onderscheiding.”

Issa belooft dat de SBA zich zal inzetten om een archief op te zetten en statistieken bij te houden. “Daarvoor denk ik aan een plan om de verenigingen laptops beschikbaar te stellen en aan automatisering. Daarbij is het noodzakelijk dat besturen van lidorganisaties worden versterkt en mensen worden opgeleid om de gegevens te kunnen verzamelen en beheren.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina