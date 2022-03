75-jarige Arbeidsinspectie heeft ‘verdiende plek opgeeist’

01/03/2022 19:55

Minister Rishma Kuldipsingh (l) en inspecteur-generaal

Rowan Noredjo proosten op het 75-jarig bestaan van de Arbeidsinspectie.



Foto: ministerie AW&J



PARAMARIBO –

“De Arbeidsinspectie heeft haar plaats kunnen opeisen in de samenleving zoals zij het verdient.” Dit stelde inspecteur-generaal Rowan Noredjo maandag bij zijn toespraak in verband met het 75-jarige bestaan van het directoraat Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). Noredjo moedigde de personeelsmedewerkers aan om gemotiveerd te blijven en “zodoende gezamenlijk grotere hoogtes voor het directoraat te bereiken”.

De Arbeidsinspectie houdt onder meer toezicht op de naleving van

de wettelijke bepalingen over arbeidsvoorwaarden,

arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud en bescherming van de

werknemers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook Hugo

Blanker, voorzitter van de Bond Arbeidsinspectie (BAI), was vol lof

over de inzet van het personeel. Hij is de mening toegedaan dat

naar aanleiding hiervan daarom “voortdurend gewerkt moet worden aan

de rechtspositie van het personeel”.

Merlien Nelson en Ashwin Ori, regionaal hoofden van

Arbeidsinspectie, onderstreepten dat er vanaf de Covid-19-pandemie

“meer inzet vereist werd van het personeel door controlerende

werkzaamheden”. Minister Rishma Kuldipsingh vindt dat

Arbeidsinspectie heeft laten zien dat zij haar plek heeft kunnen

bemachtigen door onder andere haar werkzaamheden als de coordinator

van het Covid-19-clusterteam. Zij zei dat er “direct opgetreden

wordt wanneer bedrijven zich niet aan de regels houden”.

De bewindsvrouw benadrukte dat het directoraat “heel wat

uitdagingen heeft en het goede werk moet blijven voortzetten”. Zij

moedigde de directie en het personeel aan om zich onder welke

omstandigheden dan ook, te blijven inzetten om succes te bereiken.

Kuldipsingh bracht haar felicitatie en dank uit aan een ieder die

heeft bijgedragen aan de successen van de Arbeidsinspectie. Aldus

het ministerie in een persbericht.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina