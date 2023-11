6½ aña di prison exigi pa tata cu a abusa di su dos yiunan homber menor di edad

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Dialuna atardi Fiscal a exigi 6½ aña di prison pa e homber G. di 35 aña, kende Fiscal ta haya culpabel di a abusa di su dos yiunan homber menor di edad.

Esaki lo mester tabata sosode entre 2021 y 28 Maart 2023, tempo cu e muchanan tabatin 5 y 6 aña. Actual e mucha C. tin 8 aña, y e mucha E. tin 7 aña. E homber G. ta para riba cu e no a haci nada cu su yiunan.

Den sala di Corte tabata presente e mama di e muchanan T. y famia. Mientras cu den tribuna ariba tabata un cantidad di famia di e acusado.

Video di muchanan ta tene relacion: Hues a mustra cu mama di e muchanan T. a haci denuncia na KZP. El a bisa cu el a haya riba un Computer Tablet su dos yiunan ta haci actonan inmoral cu otro y hasta ta purba penetra otro di atras. E muchanan lo a bisa cu nan tata G. a mustra nan con nan mester haci’e. Nan tabata lo tabata mishi cu nan y penetra nan di atras. G. ta desmenti categoricamente. Segun e mama e cosnan aki a cuminsa despues cu el a casa cu G. na 2021. E ta sospecha cu ora e bay supermercado pa cumpra cos, G. ta abusa di e muchanan. E dama T. tambe a bisa cu G. promer no kier a divorcia pero diripiente si.

Segun G., e kier a divorcia pasobra T. a bin cu otro homber na cas G. a bisa Hues cu el a yama Polis pa e saca su cosnan di cas y a pidi divorcio. Entretanto nan ta divorcia.

Hues a mustra cu miembronan di KZP a scucha ruman muher di T., kende a bisa cu e mes a mira e video y a spanta. E mucha C. a bisa cu ta G. a haci e video. Segun G., nunca e muchanan tabata keda nan so cu ne. Segun G., semper e mama ta bay cu e yiunan. Polis a constata cu riba e Tablet tin cosnan porno y G. a bisa cu ta door di un group chat el a haya esakinan.

Muchanan ta papia: Na KZP e mucha C. a declara cu G. tabata frega riba dje y penetr’e di patras. G. a para riba cu nunca e ta haci algo asina cu su yiunan. C. a bisa cu esaki tabata sosode ora cu su mama tabata bay supermercado. C. a bisa cu G. a haci’e tambe cu su ruman homber E. Tur cos tabata sosode den camber.

E mucha di inicial E. tambe a declara cu G. tabata laga nan wak video porno y tabata penetra nan di patras. E mucha C. ta semi special. Psychiater a papia cu nan dos. E mama T. a bisa cu ora e yega cas, e muchanan ta core bay serca nan tata. Segun G., ningun momento e muchanan ta bay cerca dje. El a nenga cu e muchanan tabata spanta of algo asina. Hues a puntra G. con por ta cu e muchanan ta bay duna declaracion contra nan tata.

Porno riba tablet: Hues a bisa cu KZP a check e Computer Tablet y a constata den e history di e browser, cu e tabata busca canalnan di porno. G. a desmenti cu e tabata busca videonan pa wak. Hues a puntra con e muchanan anto por tabata haci esey. G. a bisa cu e tambe kier sa, kende a mustra su yiunan esey.

Mama ta demanda daño: Hues a lesa e demanda di e mama T., kende a demanda 20 mil Florin pa cada mucha. Esaki ta daño inmaterial. E mama T. a bisa cu e muchanan ta bay psicologo y psychiater. En total ta 40 mil florin T. a demanda.

El a presenta na Hues carta di psychiater pa demostra cu e muchanan ta bao tratamento.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu e caso aki bin na cla, ora un tanta a mira riba Tablet dia 28 Maart 2023 e dos muchanan C. y E. tabata haci actonan inmoral y tabata tene relacion. Segun e muchanan a bisa cu ta door di nan tata G. cu a mustra nan.

Ta asina cu ora a confronta nan cu e video, C. a rabia pero E. a keda trankil. E muchanan a bisa cu tempo nan tabatin 5 y 6 aña, nan tata G. a penetra nan di atras y esaki tabata sosode ora nan mama a sali. Nan tata tabata mustra nan con nan mester mishi cu otro.

Fiscal a bisa cu e no tin motibo pa duda den declaracion di e muchanan. Tur dos mucha a mira con nan tata tabata mishi cu nan y tabata penetra nan. Na opinion di Fiscal, muchanan di edad ey no ta haci cosnan asina cu otro. E muchanan a bisa cu nan tata tabata laga nan mira porno.

Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a bisa Hues pa aproba esaki o sea e 40 mil florin y pa pone medida di pago.

Castigo: Fiscal a bisa cu e tata G. a tacha integridad di su mesun yiunan homber menor di edad. Ta conoci cu muchanan victima di abuso ta keda afecta. Casonan di abuso di mucha ta bira alarmante. Ministerio Publico ta baha cu man duro. Fiscal a menciona un cantidad di sentencianan na Hulanda y 2 di Aruba, caminda castigonan ta entre 6 y 10 aña di prison. Fiscal a exigi 6 aña y 6 luna di prison pa G.

Acusado ta desmenti: Abogado mr. Mohamed a bisa Hues cu G. ta para riba cu e no a abusa di su yiunan. El a bisa cu door cu ta dos mucha por pensa cu ya tin suficiente prueba. E abogado ta haya cu tin duda den declaracion di e dos muchanan pa uza como prueba. E mucha C. ta declara promer cu su tata a abusa di dje pero despues e ta bisa cu e no ta corda nada.

No tabatin penetracion: mr. Mohamed a mustra riba raport medico di C. cu ta constata cu e parti patras cu no tabatin señal di penetracion. E mucha E., tambe dokter a constata mesun cos, esta no tin señal di penetracion.

Duda den muchanan: E abogado a mustra cu segun e mucha C. na 2021 tempo e tabatin 5 aña tur cos a cuminsa. El a bisa cu el a mira con su tata a haci’e cu su ruman E. Na dado momento e mucha C. tabata bisa cu e no tabata corda con su tata tabata mishi cu nan ora e mama tabata bay supermercado. E mucha E. a bisa cu su ruman C. a mishi cu ne. El a bisa cu su tata tabata laga nan mira video pero no ta corda kico tabata tin riba video. E agentenan di KZP a purba tur manera cu preguntanan pa haya sa kico tabata pasa riba video pero E. y C. no a bisa nada.

Na opinion di mr. Mohamed, esaki ta haci e declaracion di e muchanan hopi dudoso. El a bisa cu e videonan haya riba tablet, no tin ningun di pornografia di mucha. E muchanan no a bisa cu nan tin miedo di nan tata. E abogado ta haya cu mester declara G. liber. Pa loke ta demanda di daño, e abogado ta laga esaki na decision di Hues.

Hues a bisa cu e ta bay studia e caso y dia 10 December 2023 lo tin sentencia.