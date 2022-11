38.7 %, l’inflation atteint un nouveau pic en septembre en Ha?ti

The content originally appeared on: News Americas Now

Un rench?rissement important a ?t? observ? en septembre 2022 au niveau de l’Indice g?n?ral des prix ? la consommation (IPC, 100 en 2017-2018), soit 250.2 contre 234.9 en ao?t. Il en r?sulte une augmentation mensuelle de 6,5 % et une inflation annualis?e de 38,7 %, a constat? l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI) dans La derni?re publication de sa rubrique mensuelle intitul?e Le coin de l’IPC.

Cette ?volution observ?e par l’IHSI sur le march? de la consommation peut ?tre attribu?e, entre autres, ? la hausse des cours mondiaux, ? la variation du taux de change et aux crises s?curitaire et de carburant qui ont consid?rablement impact? les prix sur le march? des biens et services.

L’augmentation de l’IPC provient de la hausse de quasiment toutes les fonctions de consommation dont les plus importantes sont : “Produits alimentaires et boissons non alcoolis?es” (8,2 % sur un mois et 44,3 % sur un an), “Articles d’habillement et chaussures” (5,3 % sur un mois et 40,9 % sur un an),”Sant?” (5,1 % sur un mois et 31,2 % sur un an) et “Restaurants” (5,4 % sur un mois et 31,1 % sur un an).

Les produits qui ont le plus influenc? la hausse annuelle de l’inflation sont :

Alimentation : riz import? (68,7 %), viande de cabri (47 %), poulet (64,5 %), lait en poudre (60,4 %), pois sec (43,3 %) et choux (26,6 %).

Articles d’habillement et chaussures : confection de v?tements (32,6 %), robe (53,7 %), culotte (40.5 %), costume, veste universelle (47,3 %) et souliers et tennis (50,3 %).

Sant? : lunettes ? verres correcteurs (40 %) et analyse de laboratoire, radiographie (33,6 %).

Restaurants : repas prix ? l’ext?rieur (31,1 %).

Il faut souligner qu’une flamb?e des prix a ?t? observ?e au niveau des produits import?s, soit 52 % en glissement annuel. Les produits locaux ne sont pas non plus en reste avec une hausse de 30,9 % de leur Indice.

Toutes les r?gions ont contribu? ? l’accroissement de l’inflation du mois de septembre 2022. N?anmoins, les variations les plus significatives par rapport au mois de septembre 2021 sont observ?es au niveau des r?gions Aire M?tropolitaine et Sud qui ont cr? respectivement de 39,5 % et 41,1 %.

L’inflation en rythme annuel ? 32% en ao?t 2022

L’Indice g?n?ral des prix ? la consommation (IPC, 100 en 2017-2018) qui se chiffrait ? 227.5 en juillet 2022 est pass? ? 234.9 en ao?t, affichant ainsi des variations mensuelle et annuelle de 3,2 % et de 32 %, contre respectivement 3,2 % et 30,5 % le mois pr?c?dent, a constat? l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI). Dans cette publication parue un peu plus tard que d’habitude, l’IPC fait ?tat d’un des taux d’inflation les plus ?lev?s qu’Ha?ti ait connus au cours des 20 derni?res ann?es.

L’inflation annuelle observ?e au cours du mois d’aout 2022 s’explique, selon l’IHSI, par le comportement ? la hausse des diff?rentes divisions de l’IPC : “Produits alimentaires et boissons non alcoolis?es” (3,9 % sur un mois et 35.2 % sur un an), “Articles d’habillement et chaussures” (3,6 % sur un mois et 35 % sur un an),”Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer” (3,5 % sur un mois et 30,5 % sur un an), “Restaurants” (3,6 % sur un mois et 27,7 % sur un an) et “Biens et services divers” (3,3 % sur un mois et 29,1 % sur un an).

Les produits qui ont surtout influenc? le glissement annuel de l’IPC sont :

Biens et services divers : savon de toilette (45,3 %) et p?te dentifrice (43,3 %).

Alimentation : riz (en moyenne 50.8 %), viande de cabri (29.6 %), petit mil (28 %), poisson frais (63,5 %) lait en poudre (51,5 %), l’huile comestible (91,5 %) et sucre (en moyenne 54,4 %).

Restaurants : repas pris ? l’ext?rieur (27,7 %).

Articles d’habillement et chaussures : robe (46,5 %), culotte (32,9 %), costume, veste universelle (40,6 %) et souliers et tennis (44,5 %).

Comme c’?tait le cas en juillet dernier, une hausse plus importante des prix a ?t? observ?e au niveau des produits import?s qui ont atteint 44,8 % en glissement annuel contre 24,6 % pour les produits locaux.

Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer : meubles de salon (42,9 %), salle ? manger (43,7 %), matelas (35,5 %), groupe ?lectrog?ne (52 %) et inverter (45,4 %).

Enfin, toutes les r?gions g?ographiques ont contribu? ? l’accroissement de l’inflation en ao?t 2022. Par contre, les variations les plus significatives par rapport au mois d’ao?t 2021 concernent surtout l’Aire M?tropolitaine et le Sud qui ont affich? 32,7 % et 34,2 % respectivement.

Cyprien L. Gary