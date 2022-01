29-jarige man aangehouden voor mensensmokkel

29/01/2022 21:12

PARAMARIBO – Leden van de afdeling Trafficking in Persons (TIP) bijgestaan door het Arrestatie Team (AT) van de politie hebben de 29-jarige Fu H. aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Bij een inval woensdag op een adres in Paramaribo-Noord zijn bij deze actie drie vreemdelingen in de woning aangetroffen. Het drietal werd voor verhoor afgevoerd.

De politie kreeg informatie dat er op het adres vrouwen werkten in de seksbranche. De verdachte heeft tijdens zijn verhoor toegegeven verdiensten te halen uit het sekswerk van deze vreemdelingen. De helft van het inkomen moest aan hem worden afgestaan.

Er hebben zich na de inval nog drie vrouwen gemeld op de afdeling TIP. Uit het onderzoek is gebleken dat deze vrouwen ook illegaal het land zijn binnengekomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Fu H voor mensensmokkel in verzekering gesteld. Aan de vreemdelingen werd een aanmeldplicht opgelegd, staat op de website van het KPS.

