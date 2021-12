28-jarige verzendster drugspakket opgepakt

23/12/2021 11:28

PARAMARIBO – De 28-jarige Shamira B. is donderdag door rechercheurs van de Narcotica Brigade op een woonadres in Paramaribo aangehouden. De verdachte had via een postbedrijf een doos voor verzending naar het buitenland aangeboden. Tijdens controle werden daarin door de douanerecherche vijf harde blokvormige stukken coca?ne aangetroffen, die in Chinese tayer waren verwerkt met een totaal gewicht van 183 gram.

op basis van uitgewerkte informatie werd de vrouw opgespoord en vorige week donderdag aangehouden. Dit meldt de politie op haar website. In eerste instantie legde zij verschillende verklaringen af maar bekende later voor wie zij de drug moest posten.

Zij was meermalen op haar woon- en werkadres bezocht door de politie, maar zonder het gewenste resultaat. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de vrouw hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina