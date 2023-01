2022 a ?t? comme un film d’horreur pour les Ha?tiens

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La population ha?tienne a vu de toutes les couleurs au cours de l’ann?e 2022. L’ins?curit?, notamment le kidnapping, a rendu la vie impossible sur ce coin de terre. Si la police se donne un satisf?cit pour le travail accompli au cours de l’ann?e ?coul?e , elle ne peut pas s’enorgueillir d’avoir emp?ch? aux gangs de quadriller la zone m?tropolitaine de Port-au-Prince et certains quartiers de plusieurs villes de province. Les efforts des forces de l’ordre n’?taient pas proportionnels ? la force de frappe des gangs. Les populations de la Croix-des-Bouquets, de Cit? Soleil, de Laboule, de Pernier… peuvent en t?moigner. A c?t? de l’ins?curit?, Ha?ti a exp?riment? d’autres plaies en 2022, notamment le retour du chol?ra. La propagation du chol?ra apr?s la disparition de la maladie pendant plusieurs ann?es est la preuve que les conditions de vie se d?gradent en Ha?ti. La Coordination nationale de la s?curit? alimentaire a not? que certaines r?gions du pays ont bascul? dans la catastrophe alimentaire. Cela sugg?re que de plus en plus d’Ha?tiens n’ont pas d’acc?s aux services de base. Cette situation a pouss? bon nombre de nos compatriotes ? risquer leurs vies en mer dans des embarcations de fortune pour fuir Ha?ti. Notre pays a fait la une des m?dias internationaux pour ses boat people et ses ressortissants qui traversent ill?galement les points frontaliers pour se faire maltrait?s en R?publique dominicaine. Il n’y a pas eu que cela. Ha?ti a perdu en 2022 une bonne partie de ses cadres. Pour fuir l’ins?curit?, des professionnels, toutes cat?gories confondues, ont migr? sous de meilleurs cieux. 2022 a ?t? aussi une catastrophe sur le plan ?conomique. L’inflation due ? de multiples facteurs a r?duit ? n?ant le pouvoir d’achat des moins fortun?s. La d?cote de la gourde et la crise des produits p?troliers r?sument la situation ?conomique des Ha?tiens en 2022. L’aggravation de la crise ha?tienne avait interpell? la communaut? internationale au cours de l’ann?e. En r?ponse, le mandat du Binuh a ?t? renouvel? pour continuer ? r?diger des rapports sur les maux de la population ha?tienne. Plusieurs missions diplomatiques de haut niveau ont s?journ? dans le pays tout au long de l’ann?e. Les rapports, les articles de presse, les prises de position… n’ont pas encore convaincu la communaut? internationale ? voler au secours des Ha?tiens qui exp?rimentent l’impensable. L’appel des chefs d’Etat africains et d’autres personnalit?s internationales va-t-il convaincre la communaut? internationale ? passer ? l’acte? 2023 ne s’annonce pas mieux. Les gangs d?tiennent toujours le droit de vie et de mort sur les paisibles citoyens. La crise du carburant persiste au vu et au su des autorit?s. Aucune d?cision n’est annonc?e pour arr?ter l’h?morragie de la gourde. La seule grande annonce des autorit?s pour r?soudre la crise est l’accord du 21 d?cembre qui montre jusqu’ici des similitudes avec le pr?c?dent accord de la Primature. Les concepteurs et signataires de l’accord doivent se rappeler que les m?mes causes produisent les m?mes effets.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com