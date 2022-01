2021 goed jaar voor Staatsolie

02/01/2022 17:02

PARAMARIBO – Staatsolie zal het strategisch plan voor dit jaar herzien en waar nodig aanpassen. De focus blijft de komende jaren op veilig en effici?nt produceren, welke als uitvloeisel moet hebben: waarde toevoegen aan de ontwikkeling van Suriname. Met de partners, die actief zijn in het diepzeegebied, zal getracht worden een vorig jaar genomen investeringsbesluit te realiseren.

Olie- en gasbedrijven hebben een grote bijdrage aan de uitstoot van de zogeheten broeikasgassen. Verschillende internationale oliebedrijven hebben plannen voor het verminderen van hun uitstoot bekendgemaakt. Staatsolie is vorig jaar gestart met het in kaart brengen en auditeren van zijn uitstoot. In de komende periode zal het bedrijf zich ook beraden over toekomstige doelstellingen in dit kader en deze ook bekendmaken.

Dwars door alle nationale en internationale uitdagingen zijn er successen geboekt het afgelopen jaar. Verwacht wordt dat de bruto-inkomsten zullen uitkomen op ongeveer 400 miljoen US dollar. Aan de overheid zal bijkans 200 miljoen US dollar (132 miljoen US dollar in 2020) worden afgedragen in de vorm van belastingen, dividend en royalties uit participatie in goudmijnen.

De productie van Saramacca Crude bedraagt ongeveer zes miljoen vaten over het gehele jaar. De extreme regenval in en daarmee gepaard gaande overstroomde productievelden en -faciliteiten in het district Saramacca vroegen extra inspanningen om het productiedoel te behalen. In totaal zijn er 2,97 miljoen vaten diesel en gasoline gefabriceerd, de hoogste productie in de geschiedenis van de Staatsolieraffinaderij.

Dochteronderneming GOw2 heeft haar marktaandeel kunnen behouden en Staatsolie Power Company Suriname, die zorgt voor opwekking van ruim 75 procent van de elektriciteit waar Suriname (voor huishoudens en industrie) behoefte aan heeft zorgt voor een historisch record. Door hogere waterstanden in het stuwmeer is er meer waterkrachtenergie geleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Er was daarom minder, relatief duurdere, thermische elektriciteit nodig om te voldoen aan de totale behoefte, wat een kostenbesparing van circa 16 miljoen US dollar voor Suriname betekende.

Staatsolie heeft ook belangrijke stappen gezet om operator te worden in de ondiepe (shallow) offshore. In oktober is er met Chevron Exploration Suriname Limited een productiedelingscontract voor Blok 5 ondertekend. Hiermee neemt Staatsolie voor het eerst in zijn geschiedenis deel als partner aan offshore-activiteiten.

Ook voor de ontwikkeling van local content in de offshoreolie-industrie maakt het bedrijf zich sterk, omdat hiermee direct wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van Suriname. Het gaat hierbij om de levering van lokale goederen en diensten en de invulling van arbeidsplaatsen door Surinamers. Er is met diverse acties en projecten concreet invulling gegeven aan de local content-ontwikkeling.

Het vorig jaar is veel aandacht en ondersteuning gegeven aan Covid-19 gerelateerde projecten en programma’s, in het bijzonder het nationale vaccinatieprogramma. Staatsolie en Stichting Staatsolie Foundation for Community Development hebben ongeveer 600.000 US dollar besteed aan sociale investeringen. De voornaamste aandachtsgebieden zijn gezondheidszorg en onderwijs, vanwege de grote impact van deze twee sectoren op het welzijn en de ontwikkeling van de samenleving.

Er is geld gegeven voor de renovatie van het CT-scangebouw van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (samen met goudpartner Newmont) en renovatie en uitbreiding van het Nationale Nierdialyse Centrum. Op onderwijsgebied is er onder andere apparatuur geschonken aan het Natuur Technisch Instituut (NATIN), laat Staatsolie weten in een persbericht.

