Iedereen heeft 2020 anders ervaren, maar vaststaat dat het jaar voor eenieder uitdagend is geweest. De grootste impact had de Covid-19-pandemie. Werkloosheid in een moeilijke economie, werken met de kinderen thuis of afstand houden van familie en vrienden waren enkele van de gevolgen die menigeen heeft ondervonden. Toch was het niet alleen kommer en kwel en zijn er ook lichtpunten geweest. De Ware Tijd laat zes Surinamers aan het woord over 2020 én 2021.