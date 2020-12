De wereld is bijna weer bij af met Covid-19. De aantallen nemen toe in Europa en landen beginnen weer in total lockdown te gaan. Tegen de achtergrond van een aangepast jaar wegens Covid-19 blikt ‘Mens en Maatschappij’ terug op het jaar met vier mensen, allen professional op hun vakgebied. We kijken ook vooruit, want stilstaan is voor geen van hen een optie.