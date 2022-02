1×24 uur stroom voor dorpen Boven-Suriname

05/02/2022 00:00 – Van onze redactie

President Chandrikapersad Santokhi komt aan in Gengeston voor het elektrificatieproject. Foto: CDS

PARAMARIBO – Voor tien dorpen aan de bovenloop van de Surinamerivier is in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi in Gengeston het ceremoni?le startsein gegeven voor elektrificatie. “Velen hebben beloofd. Deze regering belooft niet alleen, maar komt haar beloftes na. Vandaag zijn wij komen uitvoeren. De regering is in uw dorp aanwezig om gestalte te geven aan een elektrificatieproject”, aldus Santokhi vrijdag.

Naast Gengeston worden Pambooko, Amakkakonde, Abenaston, Kajapaatie, Jawjaw, Lespaansie, Adawai, Gunsi en Nieuw-Aurora voorzien van 1×24 uur stroom. De elektrificatie zal geschieden middels hybride opwekcentrales en zonnepaneelsystemen met de zogenaamde solar mini-grids als back-up. Er zal een totaal vermogen van 1.709 kilowatt in de dorpen worden ge?nstalleerd, waarvan 554 kilowatt voor Nieuw-Aurora.

De tien leefgemeenschappen die zullen worden voorzien van 1×24 uur elektriciteit.

De dorpen zullen collectief 820 masten leveren en er ook voor zorgen dat 38.855 vierkante meter schoongemaakt terrein beschikbaar is voor het opstellen van de zonnepanelen. Het project bestaat uit twee delen, waarbij in het eerste traject de bestaande netten in A1-conditie worden gebracht, waarna binnen enkele maanden een aanvang zal worden gemaakt met fase 2, de aanleg van de zonne-energiesystemen in de verschillende dorpen.

Vorig jaar heeft de Energiebedrijven Suriname (EBS) aan achttien van de bewoners van de dorpen trainingen verzorgd voor de constructie van de elektrische netwerken. Zij zullen meehelpen. Het project is niet alleen duurzaam, maar zal de overheid ook in staat stellen om de kosten voor brandstof te reduceren en bij te dragen aan een effici?ntere en duurzamere energievoorziening in het binnenland. Economische activiteiten, zoals toerisme die vanwege de beperkte beschikbaarheid van elektriciteit niet optimaal plaatsvinden, zullen met de beschikbaarheid van 1×24 uur elektriciteit, nu beter op gang komen.

Financiering

Het streven is om dit project in 2023 op te leveren. Tegen die tijd moeten ongeveer 1.950 huishoudens en bedrijven in het Boven-Surinamegebied voorzien zijn van 1×24 uur elektriciteit. Santokhi heeft een beroep gedaan op alle betrokken actoren om vol ijver te werken aan tijdige realisatie van het project, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Het project is begroot op zes miljoen euro en 2,25 miljoen US dollar. Vijf miljoen euro is door de Europese Unie (EU) geschonken via de Caribbean Investment Facility (CIF). De EBS komt in met ??n miljoen euro gecalculeerd op basis van arbeid, transport, engineering en projectmanagement services. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) verstrekt een lening van 2,25 miljoen US dollar.

In 2015 tekenden de overheid en de EU de overeenkomst voor hernieuwbare energieprojecten in Suriname. Drie jaar daarna volgde een aanvullende overeenkomst met de IDB voor medefinanciering van het project. In 2019 kreeg de EBS toestemming van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om het plan uit te voeren. Los van het staatshoofd waren vertegenwoordigers van de EU en de IDB en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig.

