14 200 Guadeloupéens sont inscrits à l’aide alimentaire

Par Diane PEZERON-DUBOIS

Les associations et bénévoles sont venus en nombre. • D.P

La banque alimentaire de Guadeloupe (BAG) a présenté le profil socio-économique des bénéficiaires accueillis par les associations. Le but ? Sensibiliser et mobiliser les acteurs institutionnels afin d’améliorer les dispositifs.

La salle des fêtes de Lamentin était remplie ce

jour-là. Bénévoles et associations sont venus en nombre afin

d’assister à la présentation du profil socio-économique des

bénéficiaires de l’aide alimentaire. La Banque alimentaire de

Guadeloupe (BAG) a souhaité convier les acteurs et les structures

de l’archipel afin de commenter cette nouvelle étude qui depuis

2013 n’avait pas été actualisée.

Le président de la BAG, Pierre Lubin a aussitôt

pris la parole : « Il s’agit d’un événement essentiel qui nous

permettra d’atteindre notre objectif, à savoir, celui de notre

slogan : aider l’homme à se restaurer », a-t-il déclaré. « Ce que

nous constatons aujourd’hui, c’est que la situation s’est fortement

dégradée à cause d’un contexte socio-économique mouvementé.

Familles monoparentales, des étudiants en difficulté, un taux de

chômage élevé et les conséquences du covid… tout cela nous

conforte dans la volonté de pousser nos actions dans la proximité

», a-t-il conclut. Les représentants la Direction de l’économie, de

l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) mais aussi de l’

Observatoire des inadaptations et des handicaps ou encore de la

structure F-Consulting qui a participé à la réalisation de l’étude

étaient également présents. Tour à tour, les différents partenaires

ont pris la parole afin de présenter les nouvelles données. Le

sociologue Ary Roussillon a également apporté son regard sur la

situation avant de se livrer à un plaidoyer en faveur des

bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Selon…