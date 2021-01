1,3 miljoen US dollar voor beschermen kwetsbaren klimaatverandering

Het Green Climate Fund (GCF) stelt 1,3 miljoen US dollar beschikbaar

om projecten te financieren die te maken hebben met het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Dit geld is niet bestemd voor overheden, maar voor maatschappelijke groepen, uit zeven Caribische

landen waaronder Suriname. Het gaat om organisaties die projecten en/of activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om vooral personen en doelgroepen die getroffen worden door deze effecten te beschermen of te wapenen. Vrijdag is in een Zoomvergadering dit initiatief bekendgemaakt.