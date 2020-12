In Suriname is de 119de coronadode vrijdagavond gemeld. Voor december de twee persoon die aan het coronavirus is overleden. De eerste dode van de maand werd op 19 december gemeld.

Surinames Manorma Soeknandan is uitgeroepen tot Caricom Energy Personality of the Year 2020. Ook zeven andere personen uit het Caribisch Gebied mogen zich energiepersoonlijkheid van het jaar noemen. Soeknandan is plaatsvervangend secretaris-generaal van de Caricom en hoofd van de energiecommissie van het Caricom-secretariaat.